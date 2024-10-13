KYK bursu ne zaman yatar? 2025 KYK burslarına zam yapılacak mı?

2025 KYK burs ödemelerinin yapılacağı tarihle ilgili araştırmalar sürüyor. 2024-2025 eğitim yılında burs almaya hak kazanacak olan öğrenciler, KYK burs sonuçlarının açıklanmasıyla belli olacak. KYK burs sonuçlarının açıklanmasının ardından ise tüm gözler KYK burslarının yatırılacağı tarihe çevrilecek. İşte ayrıntılar.



KYK BURSU NE ZAMAN YATAR?



İlk defa burs/kredi alacak öğrencilere, müracaat ettikleri öğretim yılı başı itibarıyla normal öğrenim süresince ödeme yapılmaktadır. Bu öğrencilere, T.C. kimlik numaralarının son rakamına göre her ayın 6 ve 10'uncu günleri arasında ödeme yapılmaktadır.



Öğrenciler, kendilerine verilen şifrelerle internet üzerinden kredi ve burslarının yatırılacağı Ziraat Bankası şubelerini de öğrenebilirler. Ayrıca öğrencilerimiz bankamatik kartlarını da bankadan temin edecekler.



KYK burs ödemelerinin geçtiğimiz yıl yapıldığı gibi aralık ayı itibarıyla başlaması bekleniyor.

