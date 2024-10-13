KYK bursu ne zaman yatar? 2025 KYK burslarına zam yapılacak mı?
Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) burslarının ne zaman yatırılacağı, 2025 yılı itibarıyla ilk defa burs başvurusunda bulunan öğrenciler tarafından araştırılıyor. KYK burs başvurularının sona ermesinin ardından gözler burs ödemelerinin yapılacağı tarihe çevrilecek. Geçtiğimiz yıl lisans öğrencileri için 2 bin lira olan KYK burslarının bu yıl zamlanıp zamlanmayacağı da merak ediliyor. Peki, KYK bursu ne zaman yatar? 2025 KYK burslarına zam yapılacak mı?
2025 KYK burs ödemelerinin yapılacağı tarihle ilgili araştırmalar sürüyor. 2024-2025 eğitim yılında burs almaya hak kazanacak olan öğrenciler, KYK burs sonuçlarının açıklanmasıyla belli olacak. KYK burs sonuçlarının açıklanmasının ardından ise tüm gözler KYK burslarının yatırılacağı tarihe çevrilecek. İşte ayrıntılar.
KYK BURSU NE ZAMAN YATAR?
İlk defa burs/kredi alacak öğrencilere, müracaat ettikleri öğretim yılı başı itibarıyla normal öğrenim süresince ödeme yapılmaktadır. Bu öğrencilere, T.C. kimlik numaralarının son rakamına göre her ayın 6 ve 10'uncu günleri arasında ödeme yapılmaktadır.
Öğrenciler, kendilerine verilen şifrelerle internet üzerinden kredi ve burslarının yatırılacağı Ziraat Bankası şubelerini de öğrenebilirler. Ayrıca öğrencilerimiz bankamatik kartlarını da bankadan temin edecekler.
KYK burs ödemelerinin geçtiğimiz yıl yapıldığı gibi aralık ayı itibarıyla başlaması bekleniyor.
KYK BURSU NE KADAR, ZAM OLACAK MI?
2024 yılı kredi ve burs rakamları lisans öğrencileri için 2 bin, yüksek lisans için 4 bin, doktora öğrencileri için 6 bin lira olarak uygulanıyor.
2025 yılı itibarıyla KYK burs ödemelerine zam yapılıp yapılmayacağıyla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.
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