KYK toplu para ödemeleri ne zaman yapılacak? (2023 KYK burs ödeme tarihleri)

Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) bünyesine bağlı Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) tarafından öğrencilere sağlanan burslar için ödeme tarihleri merak ediliyor. Eğitim yılının başladığı tarihten itibaren, 3 aylık geri ödemeli bursların toplu şekilde hesaplara yatırılmasını bekleyen öğrenciler tarih araştırması yapıyor. Peki, KYK 3 aylık toplu para ödemeleri ne zaman?



KYK TOPLU ÖDEMELER NE ZAMAN YATACAK?



KYK tarafından ekim, kasım ve aralık ayları için 3 aylık toplu burs ödemelerinin ne zaman hesaplara yatacağı merak ediliyor.



Geçtiğimiz yıllar baz alındığında Aralık ayı içerisinde hesaplara yatan toplu ödemelerin bu yıl da Aralık veya Ocak ayında hesaplara yatması bekleniyor.

2023 KYK BURS ÜCRETİ NE KADAR OLDU?



2023 burs rakamı lisans öğrencilerinde 850 liradan 1250 liraya, yüksek lisans için 2500 liraya ve doktora öğrencileri için 2550 liradan 3750 liraya çıkarıldı.



KYK BURSLARI NE ZAMAN YATAR?



İlk defa burs/ kredi alacak öğrencilere, müracaat ettikleri öğretim yılı başı itibarıyla normal öğrenim süresince ödeme yapılmaktadır. Bu öğrencilere, T.C. kimlik numaralarının son rakamına göre her ayın 6 ve 10'uncu günleri arasında ödeme yapılmaktadır.



Öğrenciler, kendilerine verilen şifrelerle internet üzerinden kredi ve burslarının yatırılacağı Ziraat Bankası şubelerini de öğrenebilirler. Ayrıca öğrencilerimiz bankamatik kartlarını da bankadan temin edecekler.