Lacivert Restaurant, Bodrum'a geliyor

Lacivert'in, İstanbul dışındaki ilk şubesi olacak restaurant, kapılarını 17 Haziran'da açacak.

Pandemi koşullarına uygun olarak, 1200 metrekarelik iskele üzerinde 120 kişiye kadar hizmet verebilecek işletmeye, denizden tekne ile ulaşım imkanı da mevcut.



Deniz GYO'nun, Bodrum Asarlık mevkiinde geliştirdiği 94 rezidans ve otel bölümlerinden oluşan Le Chic Bodrum projesi, hizmet yelpazesini yeni anlaşmalar ile zenginleştiriyor. Akdeniz mutfağının lezzetlerini müşterileriyle buluşturan Lacivert Restaurant, İstanbul dışında ilk kez Le Chic Bodrum'da en özel menüleri ile misafirlerini ağırlayacak.



"BODRUM'UN GÜZELLİĞİ LACİVERT LEZZETLERİYLE BULUŞUYOR”



Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Deniz Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Yönetim Kurulu Başkanı ve DenizBank Yönetim Kurulu Üyesi Tanju Kaya, gerek mutfak çizgisinin yüksek kalitesi gerek sunacağı benzersiz atmosfer ile Lacivert Restaurant’ın Bodrum’un güzelliğine lezzet katacağını belirtti.

Kaya, “Temmuz 2020’de, yaşam alanı olarak kapılarını açtığımız Le Chic Bodrum’da, rezidans ve otel bölümlerinin yönetiminde ülke turizminin köklü markalarından Kaya Grubu işbirliğimiz ile Palazzo Luxury Collection kalitesini konut sahiplerine sunuyor, misafirlerimize en nitelikli hizmeti vermeye odaklanıyoruz.

Bu felsefe ve vizyonumuzu paylaşan, ağırladığı misafirlerinin akşam yemeklerini unutulmaz kılan, Doğuş Grubu bünyesindeki en gözde yeme-içme markalarından Lacivert ile çalışacağımız için mutluyuz" dedi.



"DOĞUŞ GRUBU, YEME-İÇME SEKTÖRÜNDEKİ DENEYİMİNİ BODRUM'A TAŞIYOR"



Doğuş Yeme-İçme, Turizm ve Perakende Gurubu Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Eryiğit Umur, Lacivert’in Le Chic Bodrum’a çok yakışacağını, markanın bir boğaz yalısında 20 yılı aşkın süredir devam eden hikayesinin Bodrum’a taşınacak olmasından büyük mutluluk duyduklarını belirtti. Umur, “Doğuş Grubu yeme-içme alanında global ölçekte bir deneyime sahip. Global ortaklıklarımız ve dünyaca ünlü marka portföyümüzle ile gastronomi tutkunlarını yaratıcı konseptler ve farklı deneyimlerle buluşturmaya devam ediyoruz. Bugün portföyümüzde 16 ülkede bulunan 42 farklı markamıza ait 142 restoranımız yer alıyor" şeklinde konuştu.