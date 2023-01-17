Lanetli milyarder Robert Belfer

Amerikalı iş insanı Robert Belfer, yaptığı talihsiz yatırımlar ile gündeme geliyor.



Son olarak "Amerikan tarihinin en büyük mali dolandırıcılıklarından" biri olarak kabul edilen kripto para borsa FTX'e yatırım yaptığı ortaya çıktı.

Financal Times'ın haberine göre, FTX'de hisse sahibi olan Robert Belfer'in, kripto para borsasının iflasını duyurmasının ardından yaklaşık 34,5 milyon dolar kaybettiği belirtildi.



Ancak Belfer ailesinin en güçlü üyesi için bu ilk kaybediş olmadı. Robert Belfer, dünyanın en büyük yolsuzluk olayına imza atan Enron şirketinin en büyük hissedarlarından da biriydi. Bir dönem ABD'nin en büyük 7. şirketi olan Enron, dünyanın en büyük yolsuzluğuna imza atarak iflasını gerçekleştirdi.



İş insanı Robert Belfer'da büyük yolsuzluk olayına imza atan Enron şirketinin en büyük hissedarlarından biriydi. ABD'li iş insanına bu iflasın maliyeti yaklaşık 2 milyar dolar oldu.



Mali talihsizlikler bununla da kalmadı. Belfer, ayrıca tarihin en büyük ponzi saadet zinricinin kurucusu Bernard Madoff'un da müşterisiydi.

Bernard Madoff'un, finans tarihindeki en büyük ve en yıkıcı saadet zinciri olarak bilinen Madoff olayında yaklaşık 17,5 milyar dolarlık vurgun yaptığı tahmin ediliyor.



Belfer ailesinin şirketleri de o dönem Madoff'un şirketine yatırım yaptı.

Robert Belfer'in büyük finansal çöküşün ardından ne kadar kaybettiği tam olarak bilinmese de iflas gerçekleşmeden önce şirketten 28 milyon dolarlık yatırımını geri çektiği biliniyor.



Forbes, Belfer'in servetinin 110 milyon dolar olarak tahmin ediyor ancak aile bu zamana kadar hayır kurumlarına bu miktardan daha fazla bağış yaptı.