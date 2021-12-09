Lego, Vietnam'da bir milyar dolarlık fabrika kuracak

Ünlü oyuncak markası Lego, Asya bölgesindeki talebi karşılamak için Vietnam'da bir milyar dolarlık yeni bir üretim fabrikası kuracağını açıkladı.

Haberler - Anadolu Ajansı 09.12.2021 - 11:15

Lego, Vietnam'da bir milyar dolarlık fabrika kuracak

İlişkili Haberler

Lego'dan pandemi rekoru

Lego'dan pandemi rekoru

BBC'nin haberine göre, oyuncak şirketi Lego, Ho Chi Minh şehri yakınlarında kurulacak yeni üretim tesisine bir milyar dolarlık yatırım yapacağını duyurdu.

Söz konusu fabrikanın faaliyete geçmesiyle Danimarkalı şirket, 5 yıl önce Çin’de açtığı fabrikanın ardından bölgedeki ikinci fabrikasını açmış olacak.

Şirket, 2019 yılından bu yana bölgede çift haneli rakamlarda büyüme kaydetti.

Lego şirketinin operasyonlar sorumlusu Carsten Rasmussen, yaptığı açıklamada, hükümetine fabrikanın kurulması için verdiği destekler için teşekkür etti.

Fabrikanın inşa sürecine gelecek yıl başlanacak.

Üretimin 2024 yılında başlaması ve 15 yılda 4 bin kişiye iş imkanı sağlanması hedefleniyor.

NTV uygulamasını indirin, gelişmelerden haberdar olun

google-play app-store Huawei App Gallery

EKONOMİ HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...