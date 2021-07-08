Liderlerin pozitif değişim için büyük buluşması "Yeşil İş 2021" 7-8 Nisan'da

Sürdürülebilir iş, ortaya çıkan yeni kaygılar ve kavramlarla birlikte her zamankinden daha hızlı gelişiyor. Pandemi sonrası gelişen yeni ekonomik düzende rekabetçi gücünü devam ettirmek isteyen şirketlerin, en son gelişmeler ışığında riskleri ve fırsatları değerlendirerek uyum sağlamaları, her zamankinden daha önemli hale geliyor.



2009 yılından bu yana 8.500’ün üzerinde katılımcı, 470 çözüm ortağı, 300 oturumda 585’i aşkın konuşmacıyla sürdürülebilir iş liderleri ve profesyonelleri için en önemli buluşma adresi olan YEŞİL İŞ Zirvesi, 8. yılında 7-8 Nisan tarihlerinde farklı sektörlerden tüm paydaşları online olarak bir araya getirecek.



Değişen dünyada iklim değişikliği etkileri, ekonomide net-sıfır, karbon ve enerji dönüşümü, döngüsel ekonomi,inovasyon , sürdürülebilir finansman, yeşil fonlar, yeşil mutabakat ve yönetişime kadar birçok konuya odaklanacak YEŞİL İŞ Zirvesi çok sayıda uluslararası konuşmacıyı da ağırlayacak.



Global ve yerel iş dünyasının liderleri, sürdürülebilir büyümenin uzmanları, büyük sermayeli şirketlerden KOBİ’lere kadar tüm özel sektör, kamu sektörü, sivil toplum kuruluşları ve akademi dünyası, pandemi sonrası "Değişimin Yeni Paradigmaları" temasıyla küresel trendleri değerlendirecek, temiz ekonomi ve pozitif değişim için etki, eylem ve sonuçlar üretecek.



Fikir liderleri 8 ana temada ilham vereceği oturumlarda; 2021 ve sonrası riskler ve fırsatlar, yol haritaları, yasal düzenlemeler, politikalar, yenilikçi yaklaşımlar, liderlik deneyimleri , yeni iş fırsatlarını ve başarılı uygulama örnekleri paylaşılacak.



80'İ AŞAN KONUŞMACI VE 30 OTURUM

Yeşil İş 2021 2 gün boyunca; sürdürülebilir İş Stratejisti, Future Thinker Prof. Ioannis Ioannou, İklim Bonoları İnisiyatifi Kurucusu Sean Kidney değişim lideri Teresa Fogelberg, Avrupa iklim değişikliği ve dönüşüm lideri Andrei Marcu, Schneider Electric Türkiye, Orta Asya ve Pakistan Bölge Başkanı Bora Tuncer, Shell Türkiye Ülke Başkanı Ahmet Erdem, Metro Türkiye CEO’su Sinem Türüng, Akademi Çevre CEO’su Ufuk Işık, P&G Yönetim Kurulu Başkanı Tankut Turnaoğlu, Kibar Holding CEO’su Haluk Kayabaşı, Doğuş Yayın Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Nafiz Karadere, Nestle Türkiye Pazarlama ve Kurumsal İletişim Direktörü Zeynep Sungu'nun da aralarında olduğu 80’i aşan konuşmacı ile ve 30 oturum ile gerçekleşecek.

