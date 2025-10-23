Liste güncellendi: Tarhanada boya, sucukta kanatlı eti
Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit ve tağşiş yapılan gıdalar listesini güncelledi. Yeni listede tarhana, sucuk, kıyma ve bal gibi ürünlerde hileli üretim tespit edildi.
Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit-tağşiş yapılan gıdalar listesine 20 yeni ürün daha ekledi.
Bakanlık, gıda ürünlerinde taklit ve tağşiş yapan markaları "guvenilirgida.tarimorman.gov.tr" internet adresinden açıklıyor. Sitede 'Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar' ile "'Taklit ve Tağşiş Yapılan Gıdalar" başlıkları altında taklit ve tağşiş yaparak sağlığı tehlikeye düşüren firmalar, markalar ve ürünler yer alıyor.
TARHANADA GIDA BOYASI TESPİT EDİLDİ
Listeye biri sağlığı tehlikeye düşürecek ürün olmak üzere toplam 20 yeni ürün daha eklendi. Listede tarhana, sucuk, kıyma ve bal gibi ürünler yer aldı. Yapılan son testlerde, bazı markaların "tarhana" ibaresiyle sattığı üründe gıda boyası olduğu belirlendi. Bal ürünlerinde de taklit veya tağşiş tespiti yapıldı. Et ve et ürünleri markasında ise lahmacun harcında kanatlı et olduğu belirlendi.
- Etiketler :
- Tarım Ve Orman Bakanlığı
- Taklit Ve Tağşiş Ürünler
- Gıda