Lodos çatılardan sonra balık tezgahlarını da vurdu. Balıkçılar fırtına nedeniyle ava çıkamayınca tezgahlar boş kaldı. İstavrit, tezgahların en ucuz balığı olurken kilosu ise 35 TL'den satılıyor. Balıkçıklar ise fiyatların önümüzdeki günlerde 10-20 TL düşeceğini söylüyor. Geçtiğimiz günlerde yurdu etkisi altına alan olumsuz hava koşulları ve fırtına balık fiyatlarını yükseltti.''EN UCUZ BALIK İSTAVRİT, KİLOSU 30-35 TL''Lodosun etkisiyle denizlerin etkilendiğini vurgulayan balıkçı Muammer Arguç, balık fiyatlarının en az 10-15 lira yükseldiğini ve balıkların şu anda azalmış durumda olduğunu söyledi.''Denizden en fazla istavrit çıkıyor. Fırtınaların azalmasıyla balıklar bollaşır ve fiyatlar ucuzlar'' diyen Arguç, en ucuz balığın kilosu 30-35 TL arasında değişen istavrit olduğunu belirtti.İŞTE SON BALIK FİYATLARI''Hava şartlarının düzelmesiyle istavritin kilosu 20-25 TL’ye kadar düşecektir'' şeklinde konuşan Muammer Arguç şöyle devam etti:''Hamsinin kilosu 40-45 TL’den satılıyor. Çupranın 70-100 TL, levrek 100-125 TL arasında değişiyor. Balık sezonu şu anda bitmiş değil. Önümüzdeki günlerde havalar düzelirse fiyatlar 15-20 TL düşecektir. Balık avı sezonu bitene kadar halkımız balığa doyacak.''