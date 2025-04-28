Lojistik devinin CEO’sundan tarife uyarısı: İflas ve işsizlik dalgası yaratabilir

ABD merkezli lojistik şirketi Flexport’un CEO’su Ryan Petersen, ABD Başkanı Donald Trump’ın gümrük vergisi tarifeleri hakkında değerlendirmede bulundu. Petersen, tarifeler sebebiyle küçük işletmelerin yüzde 80’inin “ölebileceği” yorumunu yaptı.



Business Insider haber sitesinin aktardığına göre, cuma günü katıldığı bir podcast yayınında konuşan Petersen, ABD’nin Çin’den gelen ürünlere uygulama kararı aldığı yüzde 145’lik gümrük vergisinin “toplu iflaslara” yol açabileceğine işaret ederek, “Çin’den ürün satın alan küçük işletmelerin yaklaşık yüzde 80’inin öleceğinden bahsediyoruz. Ve milyonlarca çalışanın işsiz kalacağından da…” diye konuştu.



“ABD, TİCARET SAVAŞINDAN GERİ ADIM ATABİLİR”



ABD’li tüketicilerin Çin’den satın aldığı ürünlerin “fiyatlarının artması halinde yerine başka ürünler satın alabilecekleri opsiyonel mallar” olduğuna işaret eden CEO, “Arka bahçelerinde kullanmak için Çin’den pizza fırını satın alan müşterilerimiz var. Bunlar gerçekten havalı ürünler. Fiyatlarda yüzde 50 ya da daha yüksek bir oranda artış olduğunda dışarı çıkıp Domino’s’tan pizza alabilirsiniz, değil mi?” dedi.



Petersen, bu sebeple ABD’nin Çin ile olan ticaret savaşından “geri adım atabileceğini” düşündüğünü sözlerine ekledi.



ABD, 2024’TE ÇİN’DEN 438,9 MİLYAR DOLARLIK İTHALAT YAPTI



Petersen, geçen ay yaptığı bir açıklamada, müşterilerin tarifeler karşısında, özellikle de bunların hayata geçirilme şekli karşısında kendilerini “felç olmuş” gibi hissettiklerini söylemiş, hiçbir ülkenin tedarik zincirleri için güvenli gelmediğini belirtmişti.



ABD Başkanı Trump da bu ay yaptığı bir açıklamada, yüksek tarifelerin ABD’deki tüketimi sekteye uğratabileceğine işaret ederek Çin’e daha yüksek tarife uygulamak istemeyebileceğinin sinyalini vermişti. Çin’den aynı gün yapılan açıklamada, Pekin’in Trump’ın “tarife numaralarıyla ilgili oyununu” dikkate almayacağı belirtilmişti.



ABD’de paylaşılan resmi verilere göre, ABD 2024 yılında Çin’de 438,9 milyar dolar değerinde mal ithal etti. Çin, ABD’nin toplam ithalatının yüzde 13’ünden fazlasını oluşturuyor.

