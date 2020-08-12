Londra Belediye Başkanı uyardı: Binlerce kişi evsiz kalabilir

İngiltere ikinci çeyrekte yüzde 20,4 daralarak corona virüs kaynaklı karantina önlemlerinden en sert etkilenen Avrupa ekonomisi oldu.

Yılın ilk üç ayında kaydedilen yüzde 2,2'lik düşüşün ardından gelen rekor küçülme ile birlikte İngiltere resmi olarak resesyona girmiş oldu.

Ekonomik küçülme İnglizlerin gündelik hayatlarını da olumsuz etkiliyor.

Londra Belediye Başkanı Sadık Khan, her dört Londralıdan birinin kirasını ödemekte zorlandığına dikkati çekerek, hükümetin kiracıların sorunlarının çözümüne yönelik adım atması gerektiğini aktardı.

Khan, "Binlerce kişinin evsiz kalacağı bir trajediye şahitlik edebiliriz. Sokaklarda zorlanan bir insan seliyle karşılaşabiliriz" ifadelerini kullandı.

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