Louis Vuitton, TiffanyCo'yu 16,2 milyar dolara satın aldı (Lüks dünyasında büyük evlilik)

Paris merkezli lüks ürünler şirketi Louis Vuitton Moet Hennessy (LVMH), mücevher şirketi Tiffany&Co.'yu 16,2 milyar dolara satın alarak lüks sektöründeki en büyük anlaşmayı gerçekleştirdi.

NTV Fransa Temsilcisi Kayhan Karaca'nın aktardığı bilgilere göre, 350 milyon dolar net borcu olan Tiffany'nin değeri yaklaşık 16,7 milyar dolar.



Tiffany'nin yönetim kurulu pazar günü düzenlediği toplantıda, daha önce 14,5 milyar dolar olarak önerilen değerin 16,2 milyar dolara çıkarılması üzerine anlaşmayı imzaladı.



Konuyla ilgili haberlere göre, Tiffany yönetim kurulu Luis Vuitton'dan şirketi satın alma teklifini önce 16,7 milyar dolara yükseltmesini istedi, daha sonra 16,2 milyar dolarlık teklifi kabul etti.

DAHA ÖNCE BULGARI'Yİ ALDI



LVMH, 2011 yılında da bir diğer mücevher devi Bulgari’yi almıştı. O zaman Bulgari yönetiminde olan Alessandro Bogliolo, bir süre sonra Tiffany’ye CEO olarak geçti ve özellikle Çinli gençleri hedefe alan ve sık sık uygun fiyatlı koleksiyonlar çıkarmak üzerine kurulu başarılı bir strateji başlattı.



AVRUPA'NIN EN ZENGİNİ



Geçen yıl LVMH 52 milyar dolarlık satış yaparken Tiffany'nin satışları 4.4 milyar dolar civarındaydı. 215 milyar dolarlık bir lüks imparatorluğu haline gelen LVMH’nin başında Fransa'nın en zengin ismi olan Bernard Arnault var. Merkezi New York'ta bulunan ve mavi kutularda sattığı elmas yüzükleriyle tanınan Tiffany'nin dünya genelinde 300 mağazası bulunuyor.

104 milyar doları bulunan aile servetiyle Avrupa'nın en zengin; dünyanın ise 4'üncü zengin iş adamı olma özelliği taşıyan 70 yaşındaki Bernard Arnault, bir dönem Fransa'da vergi oranlarında artışın gündeme gelmesi üzerine Belçika vatandaşlığına da başvuru yapmıştı.

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