LPG fiyatlarında tarihi indirim

Küresel piyasalardaki petrol fiyatlarında gerçekleşen sert düşüşler Türkiye'deki benzin ve motorin fiyatlarına olumlu yansıyor. LPG (otogaz) fiyatına 95 kuruşluk indirim geldi.

Anadolu Ajansı 01.04.2020 - 18:02

lpg2.jpg

İlişkili Haberler

Benzine 8 kuruş zam

Benzine 8 kuruş zam

Bu gece yarısından geçerli olmak üzere otogazda 95 kuruş indirime gidilecek.

Otogazın litre fiyatı ise Ankara'da ortalama 3,43 liradan 2,48 liraya inecek.

Otogazın litre fiyatı İstanbul'da 3,41 liradan 2,46 liraya, İzmir'de ise 3,40 liradan 2,45 liraya düşecek.

Akaryakıt fiyatlarının hesaplanması

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.


Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

Otogazda da fiyatlar şehirlerin yanı sıra akaryakıt istasyonu ve dağıtım depoları bazında değişiklik gösteriyor.

SON HABERLER

ÖNERİLENLER

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...