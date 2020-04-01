LPG fiyatlarında tarihi indirim

Bu gece yarısından geçerli olmak üzere otogazda 95 kuruş indirime gidilecek.

Otogazın litre fiyatı ise Ankara'da ortalama 3,43 liradan 2,48 liraya inecek.

Otogazın litre fiyatı İstanbul'da 3,41 liradan 2,46 liraya, İzmir'de ise 3,40 liradan 2,45 liraya düşecek.



Akaryakıt Fiyatlarında İndirim



02/04/2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere;



LPG Oto gaz’da 95 KRŞ/LT pompa fiyatlarında indirim gerçekleşmiştir. — EPGİS (@trepgis) April 1, 2020

Akaryakıt fiyatlarının hesaplanması



Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.





Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.



Otogazda da fiyatlar şehirlerin yanı sıra akaryakıt istasyonu ve dağıtım depoları bazında değişiklik gösteriyor.