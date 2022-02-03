LPG Otogaza 40 kuruş zam

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Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'nın (EPGİS) yaptığı açıklamaya göre, bu gece yarısından itibaren otogazın litre fiyatında 40 kuruşluk fiyat artışı gerçekleşti.



Artış pompa fiyatlarına da yansıyacak.



