LPG Otogaza 40 kuruş zam

Haberler 03.02.2022 - 20:54 | Son Güncelleme : 03.02.2022 - 20:55
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Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'nın (EPGİS) yaptığı açıklamaya göre, bu gece yarısından itibaren otogazın litre fiyatında 40 kuruşluk fiyat artışı gerçekleşti.
Artış pompa fiyatlarına da yansıyacak.
Akaryakıt Ürünlerinde Fiyat Artışı— EPGİS (@trepgis) February 3, 2022
04/02/2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere;
LPG Otogazda 40 KRŞ/LT
Pompa satış fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur.