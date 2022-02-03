LPG Otogaza 40 kuruş zam

SON DAKİKA HABERİ: LPG Otogazın litre satış fiyatı bu gece yarısından itibaren 40 kuruş zamlı olacak.

Haberler 03.02.2022 - 20:54 | Son Güncelleme : 03.02.2022 - 20:55

LPG Otogaza 40 kuruş zam

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Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'nın (EPGİS) yaptığı açıklamaya göre, bu gece yarısından itibaren otogazın litre fiyatında 40 kuruşluk fiyat artışı gerçekleşti.

Artış pompa fiyatlarına da yansıyacak.


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