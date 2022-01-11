LPG Otogazda 29 kuruş fiyat artışı

LPG'ye bu geceden itibaren geçerli olmak üzere 29 kuruş zam geldi.



EPGİS'den yapılan açıklamada "

12/01/2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; LPG Otogazda 29 KRŞ/LT Pompa satış fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur" denildi.

Akaryakıt Ürünlerinde Fiyat Artışı



12/01/2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere;



LPG Otogazda 29 KRŞ/LT



Pompa satış fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur. — EPGİS (@trepgis) January 11, 2022