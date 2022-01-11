LPG Otogazda 29 kuruş fiyat artışı

Haberler 11.01.2022 - 20:23 | Son Güncelleme : 11.01.2022 - 20:25
LPG'ye bu geceden itibaren geçerli olmak üzere 29 kuruş zam geldi.
EPGİS'den yapılan açıklamada "
12/01/2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; LPG Otogazda 29 KRŞ/LT Pompa satış fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur" denildi.
Akaryakıt Ürünlerinde Fiyat Artışı— EPGİS (@trepgis) January 11, 2022
12/01/2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere;
LPG Otogazda 29 KRŞ/LT
Pompa satış fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur.