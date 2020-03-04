LPG otogazda indirim

ntv.com.tr 04.03.2020 - 18:15
Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) LPG otogazda litre başına 20 kuruş, pompa fiyatlarında litre başına 7 kuruş indirim yapıldığını bildirdi.
Yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"Akaryakıt ürünlerinde ÖTV düzenlemesi
05/03/2020 tarihinde geçerli olmak üzere
LPG otogaz’da 20 KRŞ/LT indirim gerçekleşmiştir.
Mevcut Uygulama olan Eşel Mobil Sistemi gereği indirim oranı kadar ÖTV’de artış gerçekleştiğinden pompa fiyatlarında değişiklik olmayacaktır."
Akaryakıt ürünlerinde ÖTV düzenlemesi— EPGİS (@trepgis) March 4, 2020
05/03/2020 tarihinde geçerli olmak üzere
LPG otogaz’da 20 KRŞ/LT indirim gerçekleşmiştir.
Mevcut Uygulama olan Eşel Mobil Sistemi gereği indirim oranı kadar ÖTV’de artış gerçekleştiğinden pompa fiyatlarında değişiklik olmayacaktır.