LPG otogazda indirim

EPGİS'ten yapılan açıklamada, yarından itibaren geçerli olmak üzere, LPG otogozda litre başına 20 kuruş, pompa fiyatlarında litre başına 7 kuruş  indirim yapıldığı belirtildi.

ntv.com.tr 04.03.2020 - 18:15

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Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) LPG otogazda litre başına 20 kuruş, pompa fiyatlarında litre başına 7 kuruş indirim yapıldığını bildirdi.

Yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Akaryakıt ürünlerinde ÖTV düzenlemesi

05/03/2020 tarihinde geçerli olmak üzere

LPG otogaz’da 20 KRŞ/LT indirim gerçekleşmiştir.

Mevcut Uygulama olan Eşel Mobil Sistemi gereği indirim oranı kadar ÖTV’de artış gerçekleştiğinden pompa fiyatlarında değişiklik olmayacaktır."

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