Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'nda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İmar barışına ilişkin son rakamları veren Kurum, "10,5 milyon vatandaşımız imar barışından istifade etti" dedi. Kurum imar barışıyla "çok önemli bir veri" diye nitelendirdiği yapı stoğuna ilişkin tespitleri de yapacaklarını söyledi.

Sosyal konut projesine ilişkin bilgi de veren Kurum, "İlk etapta yapılacak 50 bin sosyal konuta şu ana kadar 250 bin başvuru geldi" dedi. Bakan, "İstanbul, Bursa, Konya, İzmir, Erzurum ve Adana illerinde çok fazla talep var. Bu illere yoğunlaşacağız gözüküyor. 250 binin üzerinde talep olması durumunda da karşılayacağız, devlet olarak sorumluluğumuz, görevimiz budur" diye konuştu.

EMLAK KATILIM BANKASI 21 MART'TA FAALİYETE BAŞLIYOR

Kurum, Emlak Katılım Bankası'nın 21 Mart itibarıyla bankacılık faaliyetlerine başlayacağını açıkladı.

LPG'Lİ ARAÇLARA AVM İZNİ

Kurum, LPG'li araçların kapalı alanlara girmesine ilişkin yönetmelikle yapılacak düzenlemelerin, nisandan itibaren hayata geçeceğini belirtti.



Bakan Kurum, tedbirlerin alınmasının ardından LPG'li araçlar için AVM, otel ve konutların otoparklarına giriş izni vermeyi düşündüklerini açıkladı.

POŞET KULLANIMINDA YÜZDE 80'E VARAN AZALMA

Kurum, "Sıfır Atık" uygulamasıyla zincir marketlerdeki poşet kullanımında yüzde 80'e varan azalma sağlandığını açıkladı.

Kurum'un açıklamalarından diğer satır başları şöyle:



- Peribacaları çevresinde 100'ün üzerinde kaçak yapıyı yıktık. Kalan 195 kaçak yapı etaplar halinde yıkılacak



- (Kartal'da çöken Yeşilyurt Apartmanı) Yerine 5 katlı bina yapacağız. Haftaya temel atıyoruz."



- Ben vatandaşımızın 31 Mart seçimlerinde de güvenden, istikrardan yana olacağına eminim.



- 391 milyon metrekare tarım arazisi çiftçilere kiralandı. En çok kiralama Adana, Hatay, Konya, İzmir ve Muğla'da yapıldı. 218 bin vatandaşımızı ilgilendiren süreçte yaklaşık 180 bin çiftçimiz bu düzenlemeden faydalandı.

- LPG'li araçların kapalı alanlara girmesine ilişkin yönetmelikle yapılacak düzenlemeler, nisandan itibaren hayata geçecek.



- Ankara AKM Millet Bahçesi 2020 yılında hizmete açılacak.



İMAR BARIŞI FIRSATÇILIĞI