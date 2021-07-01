Lübnan'da ekmeğe altıncı kez zam yapıldı

Lübnan Ekonomi Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, 875 gramlık bir poşet ekmeğin 3 bin 750 Lübnan lirasından (2,47 dolar) satılacağı kaydedildi.



Açıklamada, önceden 910 gram olan bir poşet ekmeğin gramajının da 875 grama düşürüldüğü belirtildi.



Bakanlığın açıklamasında, ekmeğe yapılan zammın dünya genelinde buğday fiyatlarındaki artışın yanı sıra dolar ve akaryakıt fiyatlarının, işçi ücretlerinin yükselişi ve Merkez Bankası'nın -ekmek yapımında kullanılan- şeker sübvansiyonunu kaldırmasından kaynaklandığı aktarıldı.



Şubat ayında bir, mart ayında iki, nisan ayında gramaj azaltılması yoluyla bir kez "gizli" ve haziran ayında da 2 kez zam yapılan ekmeğin fiyatı bu yıl içinde altıncı kez zamlanmış oldu.



Lübnan Ekonomi Bakanlığı'ndan 22 Haziran'da yapılan yazılı açıklamada, Merkez Bankasının -ekmek yapımında kullanılan- şeker sübvansiyonunu kaldırması üzerine ekmek üretim maliyetinin yükseldiği ve 910 gramlık bir poşet ekmeğin 3 bin 250 Lübnan lirasından (2,25 dolar) satılacağı kaydedilmişti.



Aylardır yeni hükümetin kurulamadığı, yerel para biriminin dolar karşısında değer kaybettiği ve ekmek üretimindeki ham madde fiyatlarının da arttığı Lübnan'da, son yapılan zamlarla geçen mart ayında devlet tarafından desteklenen bir poşet ekmeğin fiyatı 3 bin Lübnan lirasına yükseltilmiş, nisan ayında da gramajı düşürülmüştü.

NTV uygulamasını indirin, gelişmelerden haberdar olun