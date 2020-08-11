Lufthansa'ya ''Bilet ücretini iade et'' baskısı

Corona virüs salgını nedeniyle yüzlerce uçak seferini iptal etmek zorunda kalan Alman havayolu şirketi Lufthansa'nın bilet ücretlerini iade etmekte gecikmesi eleştirilere yol açtı.

Almanya Tüketici Merkezleri Federal Birliği (vzbv) Başkanı Klaus Müller, Lufthansa'nın müşterilerine ücret iadelerini hızlandırması için Alman hükümetinin baskıyı artırmasını talep etti.

Berlin Yeni Yazı İşleri Birliği'ne bağlı gazetelere konuşan Müller, Lufthansa'nın ağustos ayı sonuna kadar bütün bilet ücretlerini iade etmesi gerektiğini belirtti.

Lufthansa ise Haziran sonuna kadar iptal edilen seferlerin bilet ücretlerinin iadelerinin birkaç hafta daha süreceğini duyurdu.



"ZORLA YASA DIŞI KREDİ” NİTELENDİRMESİ



Tüketici Merkezleri Federal Birliği Başkanı Müller ücreti iade edilmeyen biletleri şirketin corona krizi nedeniyle girdiği zor durumda müşterilerinden "zorla aldığı yasa dışı kredi” olarak nitelendirerek "Lufthansa'nın vatandaşların vergileri sayesinde milyarlarca euro yardım almasına rağmen bilet ücretlerini iade etmemesi kabul edilebilecek bir durum değil. Avrupa Birliği uçuş yolcuları hakları yönetmeliği gereği bu ücretlerin yedi gün içerisinde geri ödenmesi gerekiyor” dedi.



Diğer yandan Alman hükümeti de Lufthansa'nın bilet iade işlemlerinin gecikmesini eleştirdi. Spiegel dergisine konuşan Ekonomi Bakanlığı Müsteşarı Ulrich Nussbaum "Lufthansa'nın devletten aldığı büyük yardımlara rağmen yasal sorumluluklarını yerine getirmemesi ve müşterilerine iadeleri zamanında yapmaması anlaşılır gibi değil” dedi.



YASAL İŞLEM BAŞLATILDI



Spiegel'in aktardığına göre, Lufthansa yaklaşık 4 milyon 480 bin iade talebinden 3 milyon 240 bininin, Eurowings'de ise iade için yapılan 378 bin başvurunun yarısının işleme alındığını Federal Havacılık Dairesi'ne bildirdi. Dergi, Federal Havacılık Dairesi'nin yasaları ihlal ettiği gerekçesiyle Lufthansa hakkında işlem başlattığını yazdı.



Corona virüs salgını nedeniyle mali sıkıntı yaşayan Alman havayolu şirketi Lufthansa, Federal Hükümet'ten yaklaşık 9 milyar euro maddidestek aldı. Mart ayında yayılan salgın nedeniyle uçak seferlerinin çoğunu iptal etmek zorunda kalan şirket, yolcu sayısında 2019'un aynı dönemine kıyasla yüzde 99 oranında gerileme kaydetti.