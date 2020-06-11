Lunaparklar ve eğlence merkezlerinin gözü bakanlıkta

Eğlence parkları, kapılarını açmak için gözlerini İçişleri Bakanlığı’ndan gelecek izne çevirdi.

Pandemi süresince dünyada ve Türkiye’deki tüm gelişmeleri sıkı sıkıya takip ettiklerini belirten TEPEA Lunaparklar Komite Başkanı ve Dal Lunapark Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mustafa Dal, “Türkiye’deki tüm lunaparklar ve eğlence merkezleri ile iletişim halindeyiz. Pandemi süreci bize gösterdi ki, hepimiz üstümüze düşeni yaparak salgın gibi en büyük düşmanın bile üstesinden gelebiliyoruz. Şimdi yeni normalleşme sürecinde eskisi gibi olmasa da bu birliği gösteren vatandaşlarımızın eğlenmek hakkı diyerek tüm önlemlerimizi aldık” diye konuştu. Yeni normalleşme sürecinde kapılarını açmak için heyecanlandıklarını belirten Mustafa Dal, “Heyecanımız dorukta. Türkiye’de toplam 120 adet işletme bizimle aynı izni bekliyor. Amacımız tüm misafirlerimizi de bu yoğun ve sıkıcı dönemin ardından ‘sağlıklı’ bir şekilde eğlenceyi yeniden zirveye taşımak” dedi.



“Lunaparklar %50 kapasiteyle çalışacak”



Lunaparklarda aldıkları önlemlerden de bahseden Mustafa Dal, “Parklarımız pandemi dönemi riskleri ortadan kalkana kadar yüzde 50 kapasite ile çalışacaklar” dedi.

Parklara girişlerde mutlaka ateş ölçümü yapılacağını belirten Dal, “Maskesiz ve eldivensiz kesinlikle giriş kabul edilmeyecek. Oyuncaklarda yan yana kimse oturtulmayacak ve personelimiz sürekli kontrolleri gerçekleştirecek” diye konuştu. Oyuncakların sürekli dezenfekte edileceğini de vurgulayan Mustafa Dal, “Girişlerde tek sıra ve 2 metre mesafe olacak şekilde, misafirlerimizi kabul edeceğiz. Belirli kapasiteyi aştığı anda, içeri alımları durduracağız” diye konuştu.