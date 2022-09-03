Maaş promosyonları için düzenleme talebi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Memur Sen Genel Başkanı Ali Yalçın’ı kabul etti. Memur Sen’den yapılan açıklamaya göre görüşmede sözlemeli personelin durumu ile maaş promosyonu gibi konular ele alındı.



Memur Sen Genel Başkanı Ali Yalçın’ın, 2022 yılı içerisinde tamamlanması beklenen sözleşmeli personel istihdam çalışmaları kapsamındaki beklentilerini Cumhurbaşkanına aktardığı açıklandı.

Memur Sen Genel Başkanı, kamu görevlilerine uygulanan banka promosyon ödemelerinin artırılması için merkezi bir düzenleme yapılması taleplerini de Erdoğan’a aktardı.

Görüşmede, eğitim yılına hazırlık ödeneğinin yanı sıra Öğretmenlik Meslek Kanunu ile ilgili konular da ele alındı.

