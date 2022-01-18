Maaş zam farkları ne zaman yatacak? (Memur ve emekli zamlı maaş farkları ayın kaçında ödenecek?)

Geçtiğimiz yılın ikinci altı aylık enflasyon verisinin açıklanmasının ardından memur ve memur emeklilerinin maaşlarına yüzde 30,5 artış yapıldığı açıklanmıştı.

Yapılan zam sonrası memur maaşı zam farkının verileceği tarih merak edilmeye başlandı.

Devlet memurları, sözleşmeliler, geçici personel ve memur emeklileri zamlı maaşlarını ve enflasyon farkını 15 Ocak'ta alacaktı ancak teklif yetişmedi.



8 maddenin salı günü görüşülmesi ve önümüzdeki iki hafta içerisinde memurlara ek ödeme yapılarak zamların tahsis edilmesi bekleniyor.

MAAŞ FARKLARI NEDEN YATMADI?

AK Partili yetkililer, "Eğer düzenleme çarşamba günü Genel Kurul'da kabul edilseydi farklar 15 Ocak'a yetişecekti. Eğer teklif 16 Ocak'ta yasalaşsaydı gece ek bordro ile yine yetiştirilebilecekti. Ancak görüşmeler salı gününe kaldığı için memur ve emekli maaş zammı farkları 15 Ocak'a yetişmeyecek" dedi.

MEMUR VE EMEKLİ MAAŞLARI NE ZAMAN ÖDENECEK?

17-26 Ocak’ta SSK emeklilerine zamlı maaş, 25-28 Ocak’ta Bağ-Kur emeklilerine zamlı maaş yatacak.

EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI NE KADAR OLDU?



Aile yardımı ödeneği dahil en düşük memur maaşı 4881 liradan 6429 liraya, en düşük memur emekli aylığı 3276 liradan 4289 liraya yükseldi.