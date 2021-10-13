Maaşı düşürülen işçi tazminat alabilir mi?

TOBB ETÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cem Kılıç, "NTV'ye Sorun" programında çalışma hayatına ilişkin merak edilenleri yanıtladı.

Cem Kılıç'a yöneltilen sorular ve yanıtları şöyle:

- Merhaba özel bir firmada çalışıyorum, maaşım yüzde 40 düşürüldü. Ya çalış ya da ayrıl denildi. Bu konu hakkında ne yapabilirim?



İş yerinden böyle söylenmesi bir şey ifade etmiyor. Ücrette düşüş olabilir mi, olabilir. Ancak bunun için çalışanın yazılı onay vermesi gerekli. Vermezse iş koşullarında esaslı değişiklik adını verdiğimiz durum ortaya çıkar. Çalışan iş yerinden bu durumda ayrılabilir. Ama bu durumda kıdem tazminatını da hak ederek çıkabilir. Bu durum tazminata neden olur.



- Asgari ücret ne olur?



Bir tahminde bulunmak gerekirse... Son 3-4 yıla bakıldığında fiyat artışları üzerinde bir seviyede artış görüyoruz. Enflasyon rakamları dikkate alınacaktır. Aralık ayında görüşmeler başlıyor. 2-3 tur devam ediyor. Enflasyon ve üzerinde bir artışı bekliyorum.

- Sigorta girişim 2000, şu anda 6952 günüm var. 1978 doğumluyum. İşyerinden ne zaman kıdem tazminatını alıp ayılabilirim?



Yaklaşık 48 gün daha sigortalı olarak çalıştığı takdirde, yani prim gününü 7000'e tamamlarsa SGK'dan alacağı belgeyi iş yerine teslim ettiğinde kıdem tazminatına hak kazanacaktır. Emeklilik için 60 yaşını doldurmuş olmalı.



- Eşim 8 yıldır malulen emekli ve ben de ev hanımıyım, çocuğum yok. EYT yasasını bekliyorum. Benim eşten dolayı maaş alma hakkım var mı?



Eşten dolayı maaş alma gibi bir durum yok. Eşi üzerinden sağlık yardımı alabilir ama aylık alamaz. Sağlık yardımını elde etmiş olur. Sigortalılarımız yaşı beklerken yakınlarından dolayı sağlık imkanından yararlanamıyorlar. Genel sağlık sigortası primi ödemelerini tavsiye ediyorum.