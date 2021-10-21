Maliye Bakanlığı'ndan gri liste açıklaması: Hak edilmeyen bir sonuçtur

SON DAKİKA HABERİ: Maliye Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Uyum çalışmasına rağmen gri listeye alnma hak edilmeyen bir sonuçtur. Türkiye ilgili tüm kurumlarla işbirliği içinde gerekli adımları atacak." denildi.

Haberler 21.10.2021 - 20:55 | Son Güncelleme : 21.10.2021 - 21:05

Maliye Bakanlığı'ndan gri liste açıklaması: Hak edilmeyen bir sonuçtur

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Hazine ve Maliye Bakanlığı, Türkiye'nin 'Mali Eylem Görev Gücü' (Financial Action Task Force – FATF) raporunda gri listeye alınmasıyla ilgili tepki gösterdi.

Bakanlık yaptığı yazılı açıklamada, "Ülkemizin gri listeye alınması hak edilmeyen bir sonuç ortaya çıkarmıştır. Bundan sonraki süreçte, FATF ve ilgili tüm kurumlarla işbirliği içerisinde gerekli adımlar atılmaya devam edilecek ve ülkemizin hak etmediği bu listeden en kısa sürede çıkması sağlanacaktır" denildi.

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