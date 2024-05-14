Manşet enflasyon nedir, ne demek? Manşet enflasyon olursa ne olur?

Manşet enflasyon, ekonomide genel fiyat düzeyinde yaşanan artışa verilen addır.

TÜFE en kapsamlı ve bu nedenle de en çok kullanılan fiyat endeksidir. İnsanların çoğunluğu bu endeksteki değişimi enflasyondaki değişim olarak kabul eder.



Büyük çoğunluk açısından ÜFE, özel kapsamlı TÜFE göstergeleri ya da GSYH zımni deflatörü fazla bilinmeyen ya da izlenmeyen göstergelerdir.



O nedenle de medya asıl olarak TÜFE’deki değişimleri enflasyon göstergesi olarak kullanır ve manşete çeker.

Bu çerçevede TÜFE, manşet enflasyon olarak anılmaktadır.

