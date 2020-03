Markalar “İyi Yaşam” için İstanbul’da Buluşuyor

İş dünyasını şekillendiren marka yenilikçilerinin global topluluğu Sustainable Brands Platformu her yıl marka dünyasından 1,5 milyon profesyoneli buluşturuyor ve marka inovasyonuna değer katarak pozitif etkinin itici gücünü yaygınlaştırmayı hedefliyor.



Küresel markaların rekabet dışı iş birlikleri ve köklü yeniliklerle geniş çapta sistematik değişiklikler yaparak geleceği yönlendirebileceğine inanan platform, her yıl ABD, Fransa, Japonya, Oceans, İspanya, Güney Kore, Arjantin, Malezya, Brezilya, Şili, Tayland, Uruguay ve Türkiye’de geleneksel hale gelen konferanslar dizisi ve networking etkinlikleri gerçekleştiriyor.



2017 yılında, bireylerin ‘İyi Yaşam’ı günümüzde nasıl tanımladığını ve markaların bu değerleri karşılamadaki rolünü anlamak için ‘İyi Yaşam’ inisiyatifini başlatan platform, ‘İyi Yaşamı Yeniden Tanımlamak’ ve ‘İyi Yaşamı Yeniden Tasarlamak’ temalarının ardından, bu yıl ‘İyi Yaşamı Sunmak” (Delivering the Good Life) temasına odaklanıyor.



Geleceği şekillendiren trendler ve pazar dinamiklerinin; küresel markaların yanı sıra yerel markalar, çok sayıda çözüm sağlayıcı, tedarikçi, iletişim ajansları, araştırmacılar, sosyal girişimciler, akademisyenler, sivil toplum kuruluşları ve yatırımcıların katılımı ile gerçekleşiyor.



İnteraktif tartışmalar, ana salon oturumları, Deep – Dive oturumları, workshoplar ve networking etkinliklerinin gerçekleşeceği Sustainable Brands Istanbul NTV'nin ana medya sponsorluğunda bu yıl 8-9 Nisan tarihlerinde Fairmont Quasar İstanbul’da buluşuyor.