Markalar sürdürülebilir bir dünya için birleşiyor

Markaların güçlerini birleştirerek daha sürdürülebilir bir yaşam tarzını tüketicilerin de benimseyebilmesi ve bu doğrultuda kültürel bir dönüşüm yaratma misyonuyla başlatılan Brands for Good hareketi, kolektif bir hareket olarak yola çıktı.



Brands for Good hareketi, daha iyi bir dünya yaratma uğrundaki süreçte tüketicilerin de bu dönüşüme katılımlarını sağlamaya ikna ederek, sürdürülebilir bir yaşam tarzını benimseyip yaygın davranış şekli olarak dönüşebilmesi için öncü markalara yardımcı olmayı hedefliyor.



SB Brands For Good, sorumlu tüketimi daha çekici, özendirici ve ölçeklenebilir bir formata getirmek için harekete geçerek, tüketici katılımını da sağlayarak sürdürülebilir bir dünyayı mümkün kılmak için dönüşümü hızlandırmak için yola çıkarken, sürdürülebilir tüketim davranışlarını hem markaların iş modellerinden hem de tüketici alışkanlıkları nezdinde yerleştirmeyi hedefliyor.

NTV uygulamasını indirin, gelişmelerden haberdar olun