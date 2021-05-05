Marmara'daki balıkçılardan destek çağrısı

Marmara Denizi, beş aydır deniz salyasının etkisi altında. İstanbul, Tekirdağ, Balıkesir gibi birçok yerde vatandaşlar, deniz yüzeyinin beyaz ve yapışkanlı bir yapıyla kaplandığını gördü. Bu durumdan ağırlıklı olarak denizde yaşayan canlılar etkilenirken, Marmara'da balıkçılık durdu.

Su Ürünleri Kooperatifleri Merkez Birliği (SÜRKOOP) Genel Başkanı Ramazan Özkaya, Marmara'da balıkçıların beş aydır avlanamadığını söyledi. Özkaya, iki sezondur balıkçıların büyük zarara uğradığını ve bu konuyla ilgili destek talebi için bakanlığa başvurduklarını belirtti.



"SADECE AĞLARA DEĞİL TEKNELERE DE ZARAR VERİYOR"

Özkaya, balıkçıların yaşadıkları durumu şöyle ifade etti:



"2000'li yıllarda Marmara Denizi'nde belirli alanlarda etkisini göstermeye başlayan ve aynı zamanda da balıkçılığı etkilemeye başlayan müsilaj, 2020-2021 yılında tüm Marmara Denizi'ni kapladı, hatta Kuzey Ege'de Saroz Körfezini de etkisi altına aldı. Müsilajın yoğunluğu ve süresi bakımından en etkili olduğu dönem, içerisinde bulunduğumuz balıkçılık av sezonu oldu. Hatta Marmara Deniz'inde balıkçılık üç ay önce bu nedenle kapandı.

Müsilaj nedeniyle Marmara Denizi'nde yeşil ruhsata sahip 12 metre altı balıkçı teknelerinin sadece avcılığına değil, motorlarına da zarar vermeye ve 950 parça ağın denizde kaybolmasına neden oldu. Bundan dolayı geleneksel balıkçılık bitme noktasına geldi."

Müsilaj nedeniyle denizde kaybolan ağların parçasının 850 lira ile bin lira arasında değiştiğini ve yeşil ruhsatlı teknelerin her birinin en az üç bin lira zarar ettiğini kaydeden Özkaya, "Bu süreçten dolayı zarar gören balıkçılarımızın, özellikle de 12 metre altı küçük ölçekli balıkçılarımızın, mağduriyetlerinin giderilmesi borçlarının ertelenmesive gerekli maddi desteklerin sağlanması, tüm balıkçılarımızın beklentisi oldu" dedi.