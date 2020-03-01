Marmaray aktarmalarında sefer aralığı azalıyor, kapasite artıyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Marmaray seferleriyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Turhan şunları söyledi;



"Marmaray'a yoğun yolcu talebini karşılamak amacıyla TCDD Taşımacılık Genel Müdürlüğü tarafından yapılan çalışma kapsamında, Zeytinburnu-Söğütlüçeşme arasında 8 dakika aralıklarla yapılan seferler, Maltepe'ye kadar uzatıldı.



2 Mart Pazartesi gününden itibaren bu kesimde başlayacak yeni düzenlemeyle sefer aralığı azalırken, kapasite de artmış olacak.



Yeni düzenlemeyle yaklaşık 60 bin vatandaşımız, Söğütlüçeşme'de aktarma yapmadan işine gücüne gidebilecek."