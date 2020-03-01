Marmaray aktarmalarında sefer aralığı azalıyor, kapasite artıyor

Marmaray'da Zeytinburnu-Söğütlüçeşme arasında 8 dakika aralıklarla yapılan seferlerin, Maltepe'ye kadar uzatıldığını belirten Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, "2 Mart Pazartesi gününden itibaren bu kesimde başlayacak yeni düzenlemeyle sefer aralığı azalırken, kapasite de artmış olacak" dedi.

Anadolu Ajansı 01.03.2020 - 09:44

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Marmaray zammına Ulaştırma Bakanlığı'ndan açıklama

Marmaray zammına Ulaştırma Bakanlığı'ndan açıklama

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Marmaray seferleriyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Turhan şunları söyledi;

"Marmaray'a yoğun yolcu talebini karşılamak amacıyla TCDD Taşımacılık Genel Müdürlüğü tarafından yapılan çalışma kapsamında, Zeytinburnu-Söğütlüçeşme arasında 8 dakika aralıklarla yapılan seferler, Maltepe'ye kadar uzatıldı.

2 Mart Pazartesi gününden itibaren bu kesimde başlayacak yeni düzenlemeyle sefer aralığı azalırken, kapasite de artmış olacak.

Yeni düzenlemeyle yaklaşık 60 bin vatandaşımız, Söğütlüçeşme'de aktarma yapmadan işine gücüne gidebilecek."

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