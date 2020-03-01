Marmaray aktarmalarında sefer aralığı azalıyor, kapasite artıyor

Anadolu Ajansı 01.03.2020 - 09:44
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Marmaray seferleriyle ilgili açıklamalarda bulundu.
Turhan şunları söyledi;
"Marmaray'a yoğun yolcu talebini karşılamak amacıyla TCDD Taşımacılık Genel Müdürlüğü tarafından yapılan çalışma kapsamında, Zeytinburnu-Söğütlüçeşme arasında 8 dakika aralıklarla yapılan seferler, Maltepe'ye kadar uzatıldı.
2 Mart Pazartesi gününden itibaren bu kesimde başlayacak yeni düzenlemeyle sefer aralığı azalırken, kapasite de artmış olacak.
Yeni düzenlemeyle yaklaşık 60 bin vatandaşımız, Söğütlüçeşme'de aktarma yapmadan işine gücüne gidebilecek."