Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, İstanbul’da Gebze-Halkalı Banliyö Hattı'nın İyileştirilmesi Projesi kapsamında Marmaray’ın Ayrılık Çeşmesi-Söğütlüçeşme istasyonları arasında, 2 Temmuz'da başlayan demiryolu hattı düzenleme çalışmalarının tamamlandığını belirtti.



Çalışmaların tamamlanmasıyla hat kapasitesi artırılarak, daha sık ve daha çok sefer yapılmasına imkan sağlandığını aktaran Turhan, "Ayrılık Çeşmesi İstasyonu’ndaki çalışmaların tamamlanmasıyla 10 dakikada bir yapılan Marmaray seferleri, artık 5, 7 ve 10 dakika aralıklarla yapılmaya başladı" diye konuştu.



Turhan, Marmaray’ın 217 olan hafta sonu günlük sefer sayısının yolcu talepleri de dikkate alınarak, pazar ve tam tatil günleri 32 ilaveyle 249 sefere çıkarıldığını bildirdi.



Söz konusu hatların düzenleme çalışmaları nedeniyle 219'a düşürülen Marmaray’ın hafta içi günlük sefer sayısının da 2 Temmuz öncesinde olduğu gibi yeniden 333'e çıkarıldığını vurgulayan Turhan, Asya ve Avrupa yakalarını deniz altından birleştiren ve 29 Ekim 2013'te hizmete giren "asrın projesi" Marmaray ile bugüne kadar 283 milyon yolcu taşındığını kaydetti.