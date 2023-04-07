Mart ayı ABD tarım dışı istihdam verileri ne kadar oldu, beklenti ne yöndeydi?

Mart ayı ABD tarım dışı istihdam verileri açıklandı. Küresel piyasaları yakından takip eden yatırımcılar, ABD'de işsizlik maaşı başvurularında beklentilerin aşılmasının ardından, ekonomideki yön seyirini belirleyecek olan tarım dışı istihdam verilerini sorguluyor. Peki, ABD tarım dışı istihdam verileri ne kadar oldu, beklenti ne yöndeydi?



ABD TARIM DIŞI İSTİHDAM VERİLERİ NE KADAR OLDU?



ABD'de tarım dışı istihdam mart ayında 236 binle beklentinin altında arttı.

Ülkede işsizlik oranı yüzde 3,6'dan yüzde 3,5'e geriledi. Saatlik ücretler martta beklentilere paralel yüzde 0,3 arttı.

