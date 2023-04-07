Mart ayı ABD tarım dışı istihdam verileri ne kadar oldu, beklenti ne yöndeydi?

Mart ayı ABD tarım dışı istihdam verileri açıklandı. Küresel piyasaları yakından takip eden yatırımcılar, ABD'de işsizlik maaşı başvurularında beklentilerin aşılmasının ardından, ekonomideki yön seyirini belirleyecek olan tarım dışı istihdam verilerini sorguluyor. Peki, ABD tarım dışı istihdam verileri ne kadar oldu, beklenti ne yöndeydi?
ABD TARIM DIŞI İSTİHDAM VERİLERİ NE KADAR OLDU?
ABD'de tarım dışı istihdam mart ayında 236 binle beklentinin altında arttı.
Ülkede işsizlik oranı yüzde 3,6'dan yüzde 3,5'e geriledi. Saatlik ücretler martta beklentilere paralel yüzde 0,3 arttı.
ANALİSTLERİN BEKLENTİSİ NE YÖNDEYDİ?
Analistler, bu hafta açıklanan verilerde iş gücü piyasasındaki soğumaya yönelik işaretlerin güçlendiğini kaydederek, yatırımcıların istihdamdaki yavaşlamanın şiddetine odaklandığını ifade etti.
Son verilerin ardından ABD ekonomisinde beklenenden daha sert bir yavaşlama ihtimalinin yatırımcıları tedirgin ettiğine dikkati çeken analistler, piyasa beklentilerinin tarım dışı istihdamın martta 239 bin civarında artması yönünde olduğunu bildirdi. Tarım dışı istihdam şubatta 311 bin kişi artmıştı.