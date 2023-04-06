Mart ayı ABD tarım dışı istihdam verileri ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

EKONOMİDEKİ GİDİŞATA YÖN VERMESİ BEKLENİYOR



Yarın açıklanacak tarım dışı istihdam verisinin ekonomideki gidişata ilişkin resmi daha da netleştirmesi bekleniyor.



Güvenli liman arayışı ve Fed'in "şahin" politikalarını yakında sonlandıracağına ilişkin beklentiler değerli metal fiyatlarını desteklemeye devam ederken, dün 2.032 dolarla 9 Mart 2022'den bu yana en yüksek seviyesini test eden altının ons fiyatı, şu sıralarda 2.012 dolardan alıcı buluyor.



New York borsasında bu gelişmelerle dün S&P 500 endeksi yüzde 0,25 ve Nasdaq endeksi yüzde 1,07 değer kaybederken, Dow Jones endeksi yüzde 0,24 yükseldi. ABD'de endeks vadeli kontratlar, yeni güne düşüşle başladı.



Avrupa borsaları dün yön arayışını sürdürürken, bölgede açıklanan makroekonomik veriler ekonomiye ilişkin karışık sinyaller veriyor. Bölgede enflasyon beklentilerinin yavaşladığı görülerken, ekonomik aktivite de güçlü kalmaya devam ediyor.