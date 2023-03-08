Aile destek programı ödemelerinin ne zaman, ayın kaçında yatacağına yönelik tarih araştırmaları sürmeye devam ediyor. Peki, mart ayı aile destek ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak?



ÖDEMELER BUGÜN BAŞLIYOR



Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan açıklama şu şekilde;



"Çocuk Desteği Bileşeni kapsamında 2,4 milyon hane için 1 milyar TL ve Aile Desteği Bileşeni kapsamında 3,3 milyar TL olmak üzere toplam 3,3 milyon hanemize 4,3 milyar TL tutarında destek ödemesi yapacağız."



Buna göre; Mart ayı aile destek ödemeleri bugün itibariyle yapılmaya başlanacak.



TOPLAM 3,5 MİLYON HANE VE 6,3 MİLYON ÇOCUK İÇİN DESTEK



Bakanlık tarafından yapılan açıklamanın devamı şu şekilde;



"Böylece Türkiye Aile Destek Programı kapsamında 2022 Temmuz-2023 Şubat döneminde 3,5 milyon hanemize toplam 21,7 milyar TL destek sağlamış olacağız.



Ayrıca aynı dönemde Çocuk Desteği Bileşeni ile toplam 6,3 milyon çocuk için 4,6 milyar TL ödeme gerçekleştirmiş olacağız."