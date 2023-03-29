Mart ayı aile destek ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak? Bakan Yanık'tan açıklama

Her ay binlerce ihtiyaç sahibi aileye yapılan aile destek ödemeleriyle ilgili ödeme tarihleri sorgulanıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık tarafından yapılan açıklamayla birlikte, aile destek ödemelerinin hesaplara yatırıldı bildirildi.

MART AYI AİLE DESTEK ÖDEMELERİ YATTI MI?



Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, mart ayına ilişkin diğer sosyal yardımların yanı sıra üç nakdi sosyal destek programı ile ihtiyaç sahiplerine 466,1 milyon lira ödeme yapıldığını bildirdi.



Buna göre; Mart ayında ödenmesi beklenen aile destek ödemeleri hesaplara yatırıldı.