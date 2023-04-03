Mart ayı enflasyon ne kadar, yüzde kaç oldu? (2023 TÜİK mart ayı TÜFE kararı)

Enflasyon verilerinin mart ayında ne kadar olduğu, kiracı ve ev sahipleri tarafından sorgulanıyor. Hem market alışverişi hem de kira fiyatları etkileyen enflasyon oranları, vatandaşları yakından ilgilendiriyor. Peki, mart ayı enflasyon ne kadar, yüzde kaç oldu?



MART AYI ENFLASYONU NE KADAR, YÜZDE KAÇ OLDU?



Mart ayı enflasyon rakamları açıklandı.



Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) mart ayında yüzde 2,29 arttı. Yıllık TÜFE yüzde 50,51'e geriledi.



Yurt İçi ÜFE (Yİ-ÜFE) martta yüzde 0,44 artarken, yıllık bazda yüzde 62,45 oldu.



EKONOMİSTLER NE BEKLİYORDU?



AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, mart ayında TÜFE'nin yüzde 2,86 artmasını bekliyordu.



12 ekonomistin katılımıyla yapılan ankete göre, ekonomistlerin mart ayı enflasyon beklentileri, en düşük yüzde 1,93 ve en yüksek yüzde 3,65 aralığında yer aldı.



Ekonomistlerin mart ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre bir önceki ay yüzde 55,18 olan yıllık enflasyonun yüzde 51,35'e gerileyeceği hesaplanıyordu.



Ekonomistlerin yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 51,57'den yüzde 49,56'ya geriledi.