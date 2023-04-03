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Mart ayı enflasyon ne kadar, yüzde kaç oldu? (2023 TÜİK mart ayı TÜFE kararı)

Mart ayı enflasyon verileri, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından belirlendi. TÜFE'deki değişim 2023 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre yüzde 3,15, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 10,00, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 55,18 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 71,83 olarak gerçekleşmişti. Peki, mart ayı enflasyon verileri ne kadar, yüzde kaç oldu? İşte 2023 mart ayı TÜFE kararı.

Mart ayı enflasyon ne kadar, yüzde kaç oldu? (2023 TÜİK mart ayı TÜFE kararı)

verilerinin mart ayında ne kadar olduğu, kiracı ve ev sahipleri tarafından sorgulanıyor. Hem market alışverişi hem de kira fiyatları etkileyen enflasyon oranları, vatandaşları yakından ilgilendiriyor. Peki, mart ayı enflasyon ne kadar, yüzde kaç oldu?

MART AYI ENFLASYONU NE KADAR, YÜZDE KAÇ OLDU?

Mart ayı enflasyon rakamları açıklandı.

Türkiye İstatistik Kurumu () verilerine göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) mart ayında yüzde 2,29 arttı. Yıllık TÜFE yüzde 50,51'e geriledi.

Yurt İçi ÜFE (Yİ-ÜFE) martta yüzde 0,44 artarken, yıllık bazda yüzde 62,45 oldu.

Mart ayı enflasyon ne kadar, yüzde kaç oldu? (2023 TÜİK mart ayı TÜFE kararı) - 1

EKONOMİSTLER NE BEKLİYORDU?

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, mart ayında TÜFE'nin yüzde 2,86 artmasını bekliyordu.

12 ekonomistin katılımıyla yapılan ankete göre, ekonomistlerin mart ayı enflasyon beklentileri, en düşük yüzde 1,93 ve en yüksek yüzde 3,65 aralığında yer aldı.

Ekonomistlerin mart ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre bir önceki ay yüzde 55,18 olan yıllık enflasyonun yüzde 51,35'e gerileyeceği hesaplanıyordu.

Ekonomistlerin yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 51,57'den yüzde 49,56'ya geriledi.

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