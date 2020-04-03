Mart ayı enflasyon rakamları açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mart ayı enflasyon rakamlarını açıkladı.



TÜFE'de , mart ayında bir önceki aya göre yüzde 0,57, artış yaşandı.

Böylece bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 11,86, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 2,29, ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 13,33 artış gerçekleşti.

Yıllık enflasyon, bir önceki ayda yüzde 12,37; bir önceki yılın aynı ayında ise yüzde 19,71 seviyesindeydi.

ZAM ŞAMPİYONU YÜZDE 45 ARTIŞLA SİVRİ BİBER



Tüketici fiyatları bazında martta en yüksek fiyat artışı yüzde 45,37 ile sivri biberde gerçekleşirken, en çok ucuzlayan ürün yüzde 93,2 ile bankayla para havale ücreti oldu.



Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, martta sivri biberdeki fiyat artışını yüzde 30,39 ile patates, yüzde 25,59 ile limon izledi.



Martta fiyatı en çok artış gösteren diğer ürünler arasında yüzde 15,79 ile sarımsak, yüzde 12,31 ile ayva, yüzde 11,88 ile portakal, yüzde 11,43 ile kuru soğan, yüzde 7,51 ile bilgisayar ekipmanları, yüzde 7,46 ile kola, yüzde 6,85 ile ilaçlar ve yüzde 6,47 ile kivi yer aldı.



Geçen ay en fazla fiyat düşüşü ise yüzde 93,2 ile bankayla para havale ücretinde gerçekleşti.

Bunu yüzde 18,6 ile yeşil soğan, yüzde 16,78 ile ıspanak, yüzde 14,82 ile domates, yüzde 14,31 ile benzin, yüzde 10 ile yumurta, yüzde 9,91 ile motorin, yüzde 4,26 ile salatalık izledi.



Alkollü içecek grubunda fiyatlar yüzde 40 arttı



Bir önceki yılın aynı ayına göre artışın düşük olduğu diğer ana gruplar sırasıyla, yüzde 6,18 ile giyim ve ayakkabı, yüzde 6,72 ile eğlence ve kültür ve yüzde 7,69 ile ev eşyası oldu.

Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın yüksek olduğu ana gruplar ise sırasıyla, yüzde 40,19 ile alkollü içecekler ve tütün, yüzde 17,21 ile çeşitli mal ve hizmetler ve yüzde 15,31 ile konut oldu.



En fazla düşüş yüzde 1,91 ile ulaştırmada yaşandı



Ana harcama grupları itibarıyla 2020 yılı Mart ayında azalış gösteren diğer grup ise yüzde 0,05 ile haberleşme oldu.

Buna karşılık, ana harcama grupları itibarıyla 2020 yılı Mart ayında artışın yüksek olduğu gruplar sırasıyla, yüzde 2,78 ile sağlık, yüzde 1,95 ile gıda ve alkolsüz içecekler ve yüzde 1,24 ile çeşitli mal ve hizmetler oldu.

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