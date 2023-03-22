Mart ayı FED faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? (2023 FED PPK faiz kararı)

Mart ayı FED faiz kararı için geri sayım başladı. Altın, dolar ve kripto para yatırımcıları, FED faiz kararı öncesinde temkinli ilerlemeye devam ediyor. Küresel piyasalara yön verecek olan faiz kararı öncesinde, analistlerin faiz beklentisi sorgulanıyor. Peki, FED faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak?



FED FAİZ KARARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?



ABD Merkez Bankası (FED) tarafından yayımlanan takvimle birlikte, faiz toplantısı tarihleri belli oldu.



Buna göre; FED faiz toplantısı 21-22 Mart tarihlerinde yapılacak. FED mart ayı faiz kararı 22 Mart akşamı saat 21.00'da açıklanacak ve Başkan Powell saat 21.30'da basın toplantısı düzenleyecek.



ANALİSTLERİN FAİZ BEKLENTİSİ NE YÖNDE?



ABD'de başlayıp Avrupa'ya sıçrayan bankacılık krizi, merkez bankalarının para politikalarına ilişkin belirsizlikleri artırırken, bugün Fed'in açıklayacağı kararlar ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın sözle yönlendirmeleriyle yol haritasının yeniden çizilmesi bekleniyor.



Analistler, Fed'in bugünkü toplantının ardından ekonomiye ilişkin projeksiyonları ve politika faizine ilişkin üyelerin beklentilerinin yer aldığı "dot plot" grafiğinin de yayınlanacağını belirterek, piyasalarda oynaklığın yüksek olabileceğini söyledi.



Fed'in senenin devamında atacağı adımlara ilişkin piyasa beklentilerinin oldukça dağınık olduğunu vurgulayan analistler, para piyasalarındaki fiyatlamalarda bu akşam bankanın yüzde 90 ihtimalle 25 baz puan faiz artıracağının öngörüldüğünü bildirdi.



Analistler, para piyasalarının yıl sonuna kadar 100 baz puan faiz indirimini fiyatladığına dikkati çekerek, bankacılık krizi ve enflasyon arasında kalan Fed'in adımlarına ilişkin cevap bekleyen önemli sorular olduğunu dile getirdi. DÖVİZ TÜRÜ Satış Değişim % Saat