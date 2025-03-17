Mart ayı mazot ve gübre desteği ödemeleri: 2025 mazot ve gübre desteği ne zaman ödenecek?
Mazot ve gübre desteği ödemeleri için çiftçilerin bekleyişi sürmeye devam ediyor. Çiftçilikle uğraşanlara her ay bakanlık mazot maliyetinin yüzde 50'si ve gübre maliyetinin yüzde 25'i karşılıyor. Gözler şimdi bakanlık tarafından yapılacak mazot ve gübre desteği ödemelerine çevrildi. Peki, 2025 mazot ve gübre desteği ne zaman ödenecek?
Mart ayı mazot ve gübre desteği ödemelerinin ne zaman yapılacağıyla ilgili beklenti sürüyor. Geçtiğimiz yıl şubat ayında ödenen mazot ve gübre desteği ödemelerinin en geç nisan ayına kadar yapılması bekleniyor. Peki, 2025 mart ayı mazot ve gübre desteği ne zaman ödenecek?
MAZOT VE GÜBRE DESTEĞİ ÖDEMELERİ NE ZAMAN?
Mazot ve gübre desteği ödemeleri, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 21 Şubat günü üreticilerin hesaplarına geçmişti.
Buna göre; Mart ayı mazot ve gübre desteği ödemelerinin 21 Mart tarihi itibarıyla yatırılması bekleniyor.
MAZOT VE GÜBRE DESTEĞİ ÖDEMELERİ NASIL SORGULANIR?
Çiftçiler, mazot ve gübre desteği ödemeleri durumunu e-Devlet üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifreleri ile sorgulayabiliyor.
Üreticilerin "Çiftçi Kayıt Sistemi" ekranına giriş yapmaları yeterli olacak.
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