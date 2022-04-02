Mart ayında en çok maç giriş bileti fiyatı arttı

İTO, piyasaların şeffaflığını sağlamak ve kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla geçen ay İstanbul'da perakende fiyatı en fazla artan ve azalan ürünleri, fiyatları ve değişim oranlarıyla birlikte açıkladı.



Buna göre, İTO’nun İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi’nde yer alan 242 ürünün 111’inin perakende fiyatı artarken, 30 ürünün fiyatı düştü, 101 ürünün fiyatı ise değişmedi.



Mart ayında kültür eğitim ve eğlence harcamaları grubunda yer alan maç giriş bileti yüzde 57,14 ile fiyatı en fazla artış gösteren ürün oldu.



Fiyatında artış yaşanan diğer ürünler; ulaştırma ve haberleşme harcamaları grubundan yüzde 38,83 ile şehirlerarası otobüs bileti, gıda harcamaları grubundan yüzde 36,45 ile kıvırcık salata, konut harcamaları grubundan yüzde 35,04 ile gazyağı, gıda harcamalarından yüzde 32,60 ile kuru soğan, yüzde 26,77 ile karnabahar ve yüzde 22,20 ile sıvı yağlar olarak belirlendi.



MARTTA BAKLA FİYATI YÜZDE 25.48 UCUZLADI



Geçen ay gıda harcamaları grubunda yer alan bakla fiyatı yüzde 25,48 gerileme göstererek fiyatı en fazla azalan ürün oldu.



Fiyatında azalış izlenen diğer ürünler; aynı gruptan yüzde 18,17 ile kabak, yüzde 11,65 ile domates, yüzde 8,07 ile ıspanak ve yüzde 7,09 ile turp olarak kayıtlara geçti.



Geçen ay fiyatı en fazla artan ve azalan ürünler şöyle:

Mevsimsel Tarım Ürünleri Aylık Yüzde Değişim (%)



Kıvırcık Salata 36,45

Kuru Soğan 32,6

Karnabahar 26,77

Patates 14,25

Lahana 12,94

Muz 12,03

Yeşil Soğan 11,7

Elma 11,09

Balık 9,07

Portakal 7,21

Limon 5,38

Bakla -25,48

Ispanak -8,07

Turp -7,09

Havuç -5,5

Pırasa -5,5

Maydanoz -5,43



Mevsim Dışı Tarım Ürünleri Aylık Yüzde Değişim (%)



Taze Fasulye 17,39

Armut 7,68

Sivri Biber 5,84

Kabak -18,17

Domates -11,65



İşlenmiş Tarım-Sınai ve diğer Ürünler Aylık Yüzde Değişim (%)



Maç Giriş Bilet Ücreti 57,14

Şehirlerarası Otobüs Bilet Ücreti 38,83

Gazyağı 35,04

Sıvı Yağlar 22,2

Fuel Oil 21,17

Benzin 17,95

Tüpgaz 17,12

Toz Şeker 13,82

Sinema Bilet Ücreti 13,78

Kazak-Kadın -5,91

Süveter-Çocuk -5,62

Yoğurt -5,06

Çocuk Mamaları -4,19

Kahve -3,73