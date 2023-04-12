Mart ayı ABD enflasyon verileri ne kadar, yüzde kaç oldu? (2023 ABD TÜFE kararı)

Mart ayı ABD enflasyon verileri açıklandı. ABD'de ekonomideki seyri belirleyecek olan enflasyon verilerinin belli olmasıyla birlikte, enflasyonun ne kadar, yüzde kaç olduğu merak ediliyor. Açıklanan mart ayı enflasyon verileri, ülkede gelecek dönem atılacak politika faiz adımları üzerinde de etkili olacak. Peki, mart ayı ABD enflasyon verileri ne kadar, yüzde kaç oldu?



ABD ENFLASYON VERİLERİ NE KADAR, YÜZDE KAÇ OLDU?



ABD'de piyasaların yakından takip ettiği kritik enflasyon verisi açıklandı.



Ülkede TÜFE mart ayında yüzde 0,1 artış gösterdi. Beklenti yüzde 0,4 artış yönündeydi.



Çekirdek TÜFE yüzde 0,4'le beklentilere paralel artış kaydetti.



Martta yıllık enflasyon yüzde 6'dan yüzde 5'e geriledi.



PİYASALARIN BEKLENTİSİ NE YÖNDEYDİ?



Küresel piyasalar, ABD'de bugün açıklanacak enflasyon verileri öncesi yön arayışını sürdürüyor.



Ülkede güçlü kalmaya devam eden iş gücü piyasalarının ardından bugün açıklanacak enflasyon verilerinin ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecek dönem politika adımlarına ilişkin beklentiler üzerinde etkili olması bekleniyor.



Geçen hafta cuma günü açıklanan tarım dışı istihdamın 236 binle beklentilere paralel gelmesiyle Fed'in mayısta da faiz artışlarını sürdüreceğine yönelik fiyatlamalar güçlenmeye devam ediyor. Banka'nın 25 baz puanlık faiz artırım ihtimali yüzde 72 seviyesinde bulunuyor.



Fed'in mayıs sonrasında izleyeceği politikalara ilişkin belirsizlikler güçlü kalmayı sürdürürken, cuma günü JP Morgan, Wells Fargo ve Citibank gibi bankalarla hızlanacak bilanço sezonunun söz konusu beklentilere ilişkin soru işaretlerini azaltabileceği tahmin ediliyor.



Analistler, Fed'in enflasyonla mücadele kapsamında ekonomik aktiviteyi yavaşlatmak istediğini, buna karşın piyasalarda Banka'nın adımlarının ülke ekonomisinde ani bir durmaya neden olup olmayacağı endişesinin varlığını sürdürdüğünü kaydetti. ŞUBAT AYI TÜFE KARARI NE OLDU?



ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) şubat ayı enflasyon verileri, ABD Çalışma Bakanlığı tarafından açıklandı.



Buna göre; ABD'de TÜFE şubat ayında yüzde 0,4 ile beklentiler doğrultusunda artış kaydetti. Yıllık TÜFE şubatta yüzde 6,4'ten yüzde 6'ya geriledi.



Çekirdek TÜFE yüzde 0,4'lük artış beklentisine karşın yüzde 0,5 arttı. DÖVİZ TÜRÜ Satış Değişim % Saat