Mart ayı cari denge rakamları açıklandı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Mart 2020 dönemine ilişkin ödemeler dengesi verileri açıklandı.

Buna göre, geçen yılın mart ayında 120 milyon dolar açık veren cari işlemler hesabında, bu yılın aynı döneminde 4 milyar 923 milyon dolar açık gerçekleşti.

Bunun sonucunda 12 aylık cari işlemler fazlası 1 milyar 463 milyon dolara geriledi.



Bu gelişmede, ödemeler dengesi tablosundaki dış ticaret açığının 3 milyar 551 milyon dolar artarak 4 milyar 289 milyon dolara ulaşması, hizmetler dengesi kaynaklı net girişlerin 918 milyon dolar azalarak 735 milyon dolara gerilemesi ve geçen yılın mart ayında 131 milyon dolar net giriş gözlemlenen ikincil gelir dengesi kaleminde bu yılın mart ayında 197 milyon dolar net çıkış gerçekleşmesi etkili oldu.



Altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı, martta 1 milyar 160 milyon dolar açık verdi. Söz konusu hesap geçen yılın mart ayında 3 milyar 930 milyon dolar fazla vermişti.



Aynı dönemde, hizmetler dengesi altında seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler, 529 milyon dolar azalarak 514 milyon dolar oldu. Birincil gelir dengesi kalemi altında yatırım geliri kaleminden kaynaklanan net çıkışlar da martta bir önceki yılın aynı ayına göre 9 milyon dolar azalarak 1 milyar 49 milyon dolar düzeyinde gerçekleşti.

Doğrudan yatırımlardan kaynaklanan net girişler martta bir önceki yılın aynı ayına kıyasla 14 milyon dolar azalarak 796 milyon dolar düzeyinde gerçekleşti. Bu dönemde portföy yatırımları 5 milyar 498 milyon dolar tutarında net çıkış kaydetti.



Alt kalemler itibarıyla incelendiğinde, mart ayında yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi piyasasında 1 milyar 63 milyon dolar ve devlet iç borçlanma senetleri piyasasında 2 milyar 118 milyon dolar net satış yaptığı görüldü. Yurt dışındaki tahvil ihraçlarıyla ilgili mart ayında diğer sektörler 81 milyon dolar net geri ödeme gerçekleştirdi.



Diğer yatırımlar altında, mart ayında yurt içi bankaların yurt dışı muhabirlerindeki efektif ve mevduat varlıkları 644 milyon dolar ve yurt dışı bankaların yurt içindeki mevduatları 2 milyar 565 milyon dolar net azalış kaydetti.



Bu dönemde, yurt dışından sağlanan kredilerle ilgili olarak bankalar 460 milyon dolar, genel hükümet 109 milyon dolar ve diğer sektörler 3 milyon dolar net geri ödeme gerçekleştirdi.



Resmi rezervlerde ise mart ayında 16 milyar 589 milyon dolar net azalış gözlendi.



AA Finans'ın gerçekleştirdiği ankete katılan ekonomistler, cari işlemler dengesinin martta 3,6 milyar dolar, 2020 sonunda ise 8,2 milyar dolar açık vermesini bekliyordu. Cari işlemler dengesi, şubatta 1 milyar 230 milyon dolar açık verirken, 12 aylık cari fazla 6 milyar 128 milyon dolar olmuştu.

VİDEO: MART AYI İHRACATINA VİRÜS ETKİSİ