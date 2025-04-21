Marul hasadını kuraklık vurdu

"BU YIL HASAT İYİ DEĞİL"



Kuraklık nedeniyle hasadın verimsiz olduğunu ifade eden çiftçi Çelik, "Ben Şanlıurfa ilinin Siverek ilçesinde yaşıyorum. 25 yıldır çiftçilik yapıyorum. Burada da evim var ve Şanlıurfa'ya gidip geliyorum. 40 dönümlük tarlada marul ektik. Bu yıl hasat iyi değil. Geçen yıl da marul ektim ama hasat iyiydi. Geçen yıl marulu tarladan 15 TL'ye veriyorduk ve kurtarıyordu. Bu yıl ise tanesini 5 TL'den veriyoruz ama zarar ediyoruz. Marketlerde marul 25 ila 30 TL'den satılıyor. Biz tarladan 5 TL'den veriyoruz ama alan yok." dedi.