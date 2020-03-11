MASAK'dan Corona virüs gerekçesiyle haksız kazanç elde eden firmalara inceleme

MASAK'dan yapılan yazılı açıklamada, 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 231/c maddesi uyarınca, yeni tip Corona virüs (Covid-19) gerekçe gösterilerek bazı gıdalar, temel ihtiyaç maddeleri, hijyen ürünleri ve bazı tıbbi ekipmanlarla ilgili olarak haksız fiyat artışı ve stokçuluk yapmak suretiyle haksız kazanç elde eden firmalar hakkında başkanlık tarafından re'sen inceleme başlatıldığı belirtildi.



Açıklamada, ülkenin ekonomik güvenliğine yönelik her türlü tehdide karşı kararlılıkla mücadele edileceği vurgulandı.