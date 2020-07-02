Maske takmayan kadına hizmet vermeyen Starbucks çalışanı 80 bin dolar bahşiş aldı

Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) San Diego kentinde bir müşteri maske takmadığı gerekçesiyle siparişini almayan 24 yaşındaki Starbucks çalışanını sosyal medyada ifşa etti; ancak müşterinin bu adımı ters tepti.



Müşterinin siparişini almayan Lenin Gutierrez adlı genç çalışanı haklı bulan binlerce kişi internetten düzenlediği yardım kampanyasıyla kısa sürede yaklaşık 80 bin dolarlık bahşiş topladı.

"BİR DAHA Kİ SEFERE POLİSi ARAYACAĞIM"



Starbucks çalışanını şikayet eden Amber Lynn Gilles adlı müşteri, sosyal medyada paylaştığı mesajında, "İşte karşınızda Starbucks'tan Lenin, maske takmadığım için bana hizmet etmeyi reddetti. Bir daha ki sefere polisleri arayacağım ve yanımda doktor reçetesi getireceğim" dedi.



Ancak genç müşteri beklediği desteği alamadığı gibi birçok kişi, kuralları uyguladığı için çalışanı eleştiren kadına tepki gösterdi.



CNN'in haberine göre, Amber Lynn Gilles daha sonra paylaştığı bir başka videoda, olaydan sonra ölüm tehditleri aldığını ileri sürerek yardım kampanyasından bir pay hak ettiğini iddia etti ve kampanyayı başlatan kişi hakkında hakaret davası açacağını söyledi.

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