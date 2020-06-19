"Maskeyi çıkarın gülümsemenizi göremiyoruz"

Garuda Indonesia, yolculardan arka arkaya gelen şikayetlerin ardından kabin görevlilerinin maske zorunluluğunu kaldırmaya hazırlanıyor. Yolcular kabin görevlilerinin 'gülümseyen yüzlerini' göremedikleri için şikayette bulunurken, bu durumun pek misafirperver olmadığını ifade ediyorlar.



COVİD-19 nedeniyle tüm uçuşlarını durduran Garuda, 7 Mayıs'tan itibaren uçuşlara tekrar başlamış, kabin görevlilerine maske ve eldiven zorunluluğu getirmişti.

PLASTİK MASKE ÇÖZÜMÜ



Garuda CEO Irfan Setiaputra konu ile ilgili çok şikayet geldiğini ifade ederken, plastik ve saydam maskelerle bu sorunu çözmeye çalışacaklarını ifade etti. Setiaputra, "Böylece uçak içerisinde insani iletişim az da olsa devam edebilecek ve herkes hem güvenli hem de rahat hissedecek" dedi.



Endonezya Ulaştırma Bakanlığı uçak personelinin uçuşlarda maske ve eldiven takmasını zorunlu tutuyor.



