Mayıs ayı aile destek ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak? (2023 aile destek ödemeleri tarihi)

Aile destek ödemelerinin ne zaman yapılacağı, mayıs ayına girilmesiyle birlikte, ihtiyaç sahibi vatandaşlar tarafından sorgulanmaya başladı. Her ay ihtiyaç sahibi ailelere yönelik yapılan aile destek ödemelerinin, bu ay hangi tarihlerde yatırılacağı merak edilirken, bir yandan da ödemelerin zamlanıp zamlanmayacağı araştırılıyor. Peki, mayıs ayı aile destek ödemeleri ne zaman, zam yapılacak mı?

Mayıs ayı aile destek ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak? (2023 aile destek ödemeleri tarihi)

Mayıs ayı aile destek ödemeleri için tarih araştırmaları başladı. Geçtiğimiz ay 16 Nisan'da hesaplara yatırılan destek ödemelerinin, bu ay hangi tarihlerde yapılacağı merak ediliyor. Peki, mayıs ayı aile destek ödemeleri ne zaman, zam yapılacak mı?

MAYIS AYI AİLE DESTEK ÖDEMELERİ NE ZAMAN?

Geçtiğimiz ay ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'ın açıklaması ardından Aile Destek Programı kapsamında nisan ayı ödemeleri 16 Nisan'da yapılmaya başlamıştı.

Mayıs ayı aile destek ödemelerinin de 15 Mayıs'tan itibaren hesaplara yatırılması bekleniyor.

Mayıs ayı aile destek ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak? (2023 aile destek ödemeleri tarihi) - 1

AİLE DESTEK ÖDEMESİ NE KADAR?

Aile Destek Programı ödemelerinde, gelir miktarına göre yardım tutarı değişiklik göstermektedir.

Bu kapsamda hane içinde kişi başına düşen aylık gelir aralığına göre ödeme tutarları şöyle:

450 TL ve altı olanlar: 1.250 TL alacak.

450 TL üzeri - 911,15 TL ve altı olanlar: 1.100 TL alacak.

911,15 TL üzeri - 1372,30 TL ve altı olanlar: 950 TL alacak.

1372,30 TL üzeri - 1833,45 TL'den az olanlar: 850 TL alacak.

AİLE DESTEK ÖDEMELERİ ZAMLANACAK MI?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından, her ay ihtiyaç sahibi ailelere sağlanan destek ödemeleriyle ilgili zam konusu henüz gündemde yok.

EKONOMİ HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...