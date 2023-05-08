Mayıs ayı aile destek ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak? (2023 e-Devlet aile destek ödeme tarihleri)

AİLE DESTEK ÖDEMESİ NE KADAR?



Aile Destek Programı ödemelerinde, gelir miktarına göre yardım tutarı değişiklik göstermektedir.



Bu kapsamda hane içinde kişi başına düşen aylık gelir aralığına göre ödeme tutarları şöyle:



450 TL ve altı olanlar: 1.250 TL alacak.



450 TL üzeri - 911,15 TL ve altı olanlar: 1.100 TL alacak.



911,15 TL üzeri - 1372,30 TL ve altı olanlar: 950 TL alacak.



1372,30 TL üzeri - 1833,45 TL'den az olanlar: 850 TL alacak.



E-DEVLET SOSYAL YARDIM BİLGİLERİ SORGULAMA



Ödemelerin hesaplarına yatırılıp yatırılmadığını vatandaşlar e-devlet sistemi üzerinden öğrenebilecekler.



e-Devlet sistemi üzerinden, "Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı" "Sosyal Yardım Bilgileri Sorgulama" ekranına T.C kimlik numarası ile giriş yapılması gerekiyor.

AİLE DESTEK ÖDEMESİ SORGULAMAK İÇİN TIKLAYIN