Son dakika haberi!

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) mayıs ayı dış ticaret rakamlarını açkıladı.



Dış ticaret açığı mayıs ayında 1,84 milyar dolar oldu. Beş aylık dönemde açık 11,64 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Mayıs ayında yıllık bazda ihracat yüzde 12.1 artarken, ithalat yüzde 19.3 azaldı. İhracatın geçen yılın aynı ayına göre yüzde 8.1 arttığı mayıs ayında, ithalat da yüzde 4.1 geriledi.



İhracatın ithalatı karşılama oranı da 2018 Mayıs ayındaki yüzde 64.6 düzeyinden Mayıs 2019’da yüzde 89.7'ye yükseldi.



TUİK verilerine göre, mayıs ayında geçen yılın aynı ayına göre ihracat, yüzde 12.1 artışla 15 milyar 981 milyon dolara yükselirken, ithalat da yüzde 19.3 azalarak 17 milyar 819 milyon dolara geriledi.

