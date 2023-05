Mayıs ayı evde bakım maaşları yattı mı, ne zaman yatacak? (2023 evde bakım maaşı ödeme tarihleri)

Her ay belirli tarihlerde hesaplara yatırılan evde bakım maaşı ödemelerinin, mayıs ayında ne zaman hesaplara yatırılacağı merak ediliyor. Her ay engelli ve yaşlı aylığı olarak hesaplara yatırılan ödemelerin, bu ay yatacağı tarih araştırılıyor. Peki, evde bakım maaşı ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak?



MAYIS AYI EVDE BAKIM MAAŞLARI NE ZAMAN?



Evde bakım maaşları, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlükleri tarafından her ayın 15'i ile 31'i arasında ödeniyor.



Buna göre; Mayıs ayı evde bakım maaşı ödemeleri, 15-31 Mayıs tarihleri arasında hesaplara yatırılmış olacak.

E-DEVLET EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA



e-Devlet'in "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" sayfasından evde bakım aylığı sorgulanabiliyor.



Sisteme kayıtlı olan vatandaşlar, şifreleri ve T.C kimlik numaralarıyla sorgulama işlemini gerçekleştirebiliyor.



EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA İÇİN TIKLAYIN