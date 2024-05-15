Mayıs ayı evde bakım maaşları yattı mı, ne zaman yatacak? Evde bakım maaşı yatan iller hangileri? (2024 evde bakım maaşı sorgulama)

Evde bakım maaşlarının ne zaman hesaplara yatırılacağı, ihtiyaç sahibi vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Her ay Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından, ihtiyaç sahibi ailelerin hesaplarına yatırılan evde bakım maaşı ödemelerinin, mayıs ayı itibarıyla il il hesaplara yatırılacağı tarih araştırılıyor. Peki, mayıs ayı evde bakım maaşları yattı mı, ne zaman yatacak? Evde bakım maaşı yatan iller hangileri?

Mayıs ayı evde bakım maaşları yattı mı, ne zaman yatacak? Evde bakım maaşı yatan iller hangileri? (2024 evde bakım maaşı sorgulama)

Mayıs ayı evde bakım maaşı ödemeleri için tarih araştırmaları başladı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş tarafından yapılacak duyuru sonrasında, mayıs ayı evde bakım maaşları hesaplara yatırılmaya başlayacak. Peki, 2024 mayıs ayı evde bakım maaşları yattı mı, ne zaman yatacak?

EVDE BAKIM MAAŞLARI NE ZAMAN YATACAK?

Evde bakım maaşları genellikle her ayın 15 ila 31’i arasında yatırılıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, ödemeler yatırılmaya başladığında kamuoyunu bilgilendiriyor.

Buna göre; Mayıs ayı evde bakım maaşı ödemelerinin 15 Mayıs itibarıyla hesaplara yatırılması bekleniyor.

Mayıs ayı evde bakım maaşları yattı mı, ne zaman yatacak? Evde bakım maaşı yatan iller hangileri? (2024 evde bakım maaşı sorgulama) - 1

2024 EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR OLDU?

Memur maaşlarına gelen zamla birlikte, evde bakım maaşı ücretlerine de yüzde 49,25 oranında zam yapıldı.

Buna göre; Evde bakım desteği yapılan zamla beraber 5 bin 98 liradan, 7 bin 608 liraya yükseldi.

EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER

e-Devlet'in "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" sayfasından evde bakım maaşları il il sorgulanabiliyor.

Sisteme kayıtlı olan vatandaşlar, şifereleri ve T.C kimlik numaralarıyla sorgulama işlemini gerçekleştirebiliyor.

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