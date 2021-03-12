MB anketi: Yıl sonu enflasyon ve dolar kuru beklentisi yükseldi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, piyasa beklentilerinin derlendiği Beklenti Anketi'ni yayımladı.

TCMB'nin düzenlediği Mart ayı Beklenti Anketi'nde yıl sonu enflasyon beklentilerinde yükseliş yaşandı.

Cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 11,23 iken, bu anket döneminde 11,54 oldu.



12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 10,36 iken, bu anket döneminde yüzde 10,47 oldu. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 9,03 ve yüzde 9,18 olarak gerçekleşti.



DOLAR/TL ÖNGÖRÜSÜ 7,95



Cari yıl sonu döviz kuru (ABD Doları/TL) beklentisi bir önceki anket döneminde 7,79 TL iken, bu anket döneminde 7,95 TL oldu. 12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise bir önceki anket döneminde 7,94

TL iken, bu anket döneminde 8,20 TL olarak gerçekleşti.

BÜYÜME BEKLENTİSİ YÜZDE 4,4

GSYH 2021 yılı büyüme beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 4,1 iken, bu anket döneminde yüzde 4,4'e yükseldi. GSYH 2022 yılı büyüme beklentisi ise bir önceki anket döneminde yüzde 4,3 iken, bu anket döneminde yüzde 4,2'e indi.